Coronavirus à Charleroi : quand les spectacles de divertissement pourront-ils reprendre ?

Et il en est bien sûr de même pour le théâtre Marignan qui propose tout au long de l’année des pièces, des contes, de l’impro ou des spectacles d’humour. Au sein de cette petite structure, on n’y voit pas encore très clair. Le président de la troupe de Cabaret 2000 qui gère le lieu, Jacky Druaux, mise toutefois surtout sur septembre pour recommencer la programmation : "On attend forcément que les autorités nous disent à partir de quand on pourra recommencer. On ne sait pas encore si on reporte ou si on annule certaines séances car tout dépend vraiment des dates qui seront permises et tolérées tout simplement. On dépend vraiment des rentrées financières que l’on a avec la vente des places car on est trop peu subsidié. Donc, si ça devait encore durer quelques mois, ce serait vraiment compliqué parce que c’est un lieu que l’on loue qui ne nous appartient pas et pour lequel nous avons des charges récurrentes. Honnêtement, si on arrive à recommencer la saison en septembre, ce serait merveilleux. Cela nous permettrait de commencer à répéter mi-juillet, début août, mais il faudra voir si c’est toléré. Maintenant, pratiquer la distanciation sociale parce que c’est le maître-mot qui revient : dans les écoles, ça va déjà être compliqué, alors imaginez dans les théâtres."

A La Ruche Théâtre de Marcinelle, les responsables ont décidé de tout miser sur la saison 2020-2021 en proposant que 20% du montant des ventes de places soit rétrocédé à des hôpitaux locaux qui luttent contre le coronavirus covid-19 : l’ISPPC Marie Curie et le Grand Hôpital de Charleroi. Ces mêmes responsables annoncent une prochaine saison diversifiée pour les petits et les grands en privilégiant la convivialité et l’inclusion grâce à un accès facile pour les personnes à mobilité réduite.

Rockerill : une rentrée plus "belgo-belge" ?

Le Rockerill à Marchienne-au-Pont - © Google Street View

Dans un autre domaine artistique mais toujours à Charleroi (Marchienne-au-Pont), le Rockerill organise toute l’année des soirées électro ou rock. Tout est évidemment à l’arrêt depuis un mois et le coordinateur de l’endroit, Jean-Christophe Gobbe, ne s’attend pas non plus à une reprise avant septembre : "Depuis un mois, on essaie de tout postposer en seconde partie d’année. Je ne vois pas la reprise avant le mois de septembre, honnêtement. Et certainement avec des capacités qui vont être limitées. Est-ce que tout cela va impliquer un changement au niveau de la programmation ? C’est possible. C’est possible aussi que l’on revienne à une programmation plus locale, plus belgo-belge. Moins internationale. Mais il y a aussi le fait de savoir si les gens vont avoir la capacité de retourner dans des lieux remplis de personnes d’ici quelques mois, ça aussi c’est une interrogation."

Il va sans dire que tous ces opérateurs de divertissement culturel attendent les futures directives gouvernementales en privilégiant bien sûr avant tout la santé des spectateurs et de leurs collaborateurs. Certains d'entre eux, comme le Rockerill, la Comédie Centrale et les troupes de théâtre participant au festival " Eté divert' ", ont l'habitude de proposer des soirées en été. Il n'est pas du tout certain que cela pourra se faire en 2020.