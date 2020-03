Coronavirus à Charleroi : les marchés de plein air suspendus sur l’ensemble du territoire

Parcs communaux : usage des modules de jeux déconseillé

L'usage des modules fortement déconseillés dans les plaines de jeux en plein air - © Belga AFP - Patrick Stollartz

Les promenades dans les parcs restent autorisées et l’activité physique y est même encouragée. Mais ces actions doivent néanmoins s’accomplir dans le respect des mesures promulguées à savoir :

+ les promenades ne peuvent être réalisées qu’avec les membres de la famille vivant sous le même toit et/ou une personne extérieure en respectant les mesures de distanciation sociale (plus de 1m50 entre les personnes).

+ l’activité physique doit être pratiquée avec les membres de la famille vivant sous le même toit ou toujours le même ami et toujours dans le respect des mesures de distanciation sociale

+ les plaines de jeux couvertes et en plein air étant fermées par décision des instances fédérales, la Ville de Charleroi déconseille aux promeneurs l’usage des modules de jeux qui garnissent les parcs. Ceci dans un évident souci d’hygiène et de précaution sanitaire.

+ les agoraspaces, ou places aérées (type place verte, place de la digue, place Charles II ou place du manège) générant naturellement des attroupements, elles sont assimilées aux plaines de jeux et il est donc interdit de s’y rassembler.



Les autorités carolos rappellent que la police renforce sa présence sur le terrain pour vous rappeler les mesures et l’importance de leur observation stricte et rigoureuse afin d’assurer votre sécurité. En charge de l’application de toutes les dispositions, elle veillera également à maintenir l’ordre public sur le territoire de Charleroi.