Coronavirus à Charleroi : le cinéma du Quai 10 propose ses films à la maison

Depuis la décision du confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus covid-19, les cinémas sont fermés. Alors, différentes initiatives ont vu le jour pour qu’on puisse profiter des films, parfois nouveaux, chez soi dans son canapé.



Le Quai 10, à Charleroi, a ainsi décidé de proposer des locations, pour 48 heures, de films via une plateforme appelée "Lumière Séries". Une façon pour les gérants de garder le contact avec leur public et de s’assurer un petit revenu. La porte-parole du cinéma carolo, Lucile Loewer, précise : "Nous, on reste convaincus que rien ne remplacera jamais l’expérience sociale du cinéma. Par contre, on a reçu, depuis le début du confinement, énormément de demandes de notre public qui souhaitait toujours avoir accès à la programmation qu’on leur proposait. Comme on n’avait pas la possibilité de pouvoir développer quelque chose en interne, on a choisi la voie du partenariat qui fonctionne du coup avec cette plateforme de " Ciné chez vous " qui a été développée à la base par une entreprise qui s’appelle Lumière. Ce sont des distributeurs qui ont des salles de cinéma en Flandre. Alors, il suffit de se rendre sur la plateforme et cette plateforme propose trois types de contenus. Il y a une série de films qui sont des nouveautés et qui étaient donc en salles au moment du début du confinement. Il y a des films qui étaient des films de qualité qui datent de plusieurs mois ou de plusieurs années mais qui font partie vraiment de la culture cinéma. Et puis il y a une troisième catégorie : ce sont des films de la Cinématek qui proposent, en fait, des versions restaurées de films belges."



Le lien vers cette plateforme se trouve donc sur la page Facebook du Quai 10. Vous pouvez aussi louer les films via le site web de "Lumière séries" en précisant lors de l’inscription que votre cinéma de référence est Quai 10 à Charleroi.

