Coronavirus à Charleroi : l'Ancre en chômage économique tout le mois de mai

Les responsables du théâtre L’Ancre de Charleroi s’annoncent contraints de placer l’ensemble du personnel en chômage économique temporaire pour raison de force majeure durant le mois de mai.



Ils rappellent que "La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte très durement le secteur culturel et les artistes avec 93% de pertes de revenus. Et, depuis le début du confinement, les pertes financières sont également importantes pour L’Ancre. En l’absence de réponses structurelles du gouvernement actuellement et de perspectives claires pour la prochaine saison, il semble nécessaire de prendre des mesures pour limiter l’impact financier de cette crise en mettant le théâtre à l’arrêt pour les semaines à venir."



La direction de L’Ancre précise encore que, à ce jour, il lui est impossible d’accueillir des artistes dans son infrastructure pour leur permettre de travailler sur leurs projets et de répéter leurs futures créations.



L’Ancre espère pouvoir leur ouvrir à nouveau ses portes le 8 juin en respectant bien entendu les mesures d’hygiène leur permettant de travailler en toute sécurité. De cette façon, le théâtre pourrait déjà reprendre vie partiellement et remplir sa mission première de soutien aux artistes, artisans et créateurs.



Mais les responsables du théâtre carolo soulignent enfin que "Pour le moment, force est de constater qu’au niveau fédéral notre secteur culturel et plus particulièrement les théâtres et les salles de spectacle sont totalement oubliés par les mesures de déconfinement. Nous sommes donc dans l’inconnue concernant une potentielle date de réouverture des lieux culturels aux publics. Bien que la saison 2020-2021 soit déjà ficelée, nous sommes dans l’incapacité de dire quand les spectacles pourront reprendre. Certains devront probablement être reportés. Bien entendu, dès la réouverture, nous mettrons tout en œuvre pour assurer les conditions sanitaires adéquates pour accueillir, en toute sécurité, artistes et spectateurs. Néanmoins, il semble déjà évident que, tant que la distanciation sociale sera requise, il sera impossible financièrement pour L’Ancre, avec sa salle déjà trop étroite en temps normal et sa jauge limitée à 102 personnes, de prévoir des représentations pour maximum 30 personnes. Peut-être nous faudra-t-il encore envisager de vivre le théâtre autrement dans les mois à venir mais sachez que notre souhait le plus cher est de rester en contact avec les spectateurs et de continuer à faire vivre l’art et la création ensemble. Dès lors, nous espérons pouvoir reprendre nos activités à distance le 8 juin et proposer une autre série de rendez-vous virtuels."



En conséquence, l’édition de la brochure permettant de découvrir les spectacles à l’affiche de la saison 2020-2021 est bien entendu postposée.

