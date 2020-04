Coronavirus à Charleroi : extension de l'aide alimentaire à toute personne qui en a besoin

En cette période de crise liée au covid-19 et au confinement, le CPAS de Charleroi et ses associations partenaires constatent une difficulté supplémentaire de se déplacer aux lieux habituels pour les usagers des distributions alimentaires et d’autres personnes en situation délicate.



Le Resto du Cœur de Charleroi accueille de nombreux citoyens chaque semaine du lundi au vendredi pour un repas chaud et est passé à la distribution de colis alimentaires en raison de la crise sanitaire. De nombreuses autres associations et bénévoles sont régulièrement sur le territoire carolorégien pour des distributions de repas chauds ou de colis alimentaires.



Le Rebond ASBL offre également, chaque jour et le week-end, un repas chaud aux personnes qui se rendent à l’accueil de jour près de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont.



En plus de ces services, le CPAS de Charleroi a décidé d’étendre au samedi et au dimanche la distribution de colis alimentaires qui se fait au Passage 45 (45, rue Marie Danse) à Charleroi et ce, comme en semaine, de 10h00 à 13h00 et dans des conditions de distanciation sociale de sécurité. Ce dimanche, le rendez-vous est aussi fixé au pied de la tour des finances de 12h00 à 13h30 pour les personnes sans-abri.



La distribution de colis alimentaires va aussi avoir lieu en divers endroits du grand Charleroi pour aider au plus près les personnes qui en ont besoin : Couillet, Monceau, Roux, Ransart, Jumet et Mont-sur-Marchienne. Le dispositif est appelé à évoluer en fonction de l’estimation des besoins.



Pour rappel, cette aide n’est pas réservée aux usagers habituels du CPAS mais bien à tous les Carolos qui en auraient besoin. Les citoyens de Charleroi peuvent s’adresser aux antennes sociales du CPAS via le centre d’appels au 071 20 81 60.

