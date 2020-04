Coronavirus à Binche : l’armée à la rescousse du personnel de la résidence Jeanne Mertens

Une quarantaine de membres du personnel de la résidence Jeanne Mertens à Binche ont été testés positifs au Covid-19. Du coup, les instances binchoises ont fait appel au soutien de l’armée pour garantir le bon fonctionnement de l’institution.



Tous les membres du personnel de la résidence Jeanne Mertens à Binche ont été testés ces derniers jours et il s’est avéré que 25% des travailleurs, soit une quarantaine de personnes, étaient positifs au Covid-19. La direction a laissé le choix aux membres testés positifs de continuer à travailler ou de rester chez eux. 50% de ces travailleurs ont choisi de rester chez eux et 50% ont opté pour la poursuite du travail : leurs missions au sein de la Résidence s’effectuent dans la section réservée aux résidents positifs.



Plusieurs pistes ont été suivies pour pallier l’absence de personnel, notamment via des renforts du CPAS et de la Ville de Binche. Le bourgmestre Laurent Devin (PS) et le président du CPAS Jean-Luc Fayt ont, par ailleurs, fait appel au soutien de l’armée pour garantir le bon fonctionnement de la Résidence. "L’armée a décidé de venir prêter renfort en termes logistiques dès ce jeudi 23 avril", ont indiqué les instances binchoises. "Le rôle des militaires, soit six ambulanciers de jour et deux ambulanciers de nuit, sera de prêter main-forte au personnel soignant dans les tâches quotidiennes."

Tous les résidents de la résidence Jeanne Mertens ont également été testés. Les résultats des tests sont attendus cette semaine.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus