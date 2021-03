Convoqué comme juré d'assises : pouvez-vous refuser ?

Comme tous les quatre ans, les communes sont en train d’établir la liste des personnes susceptibles de devenir un jour jurés dans une Cour d'Assises. Les autorités communales sont en effet tenues d’opérer un tirage au sort et de transmettre leurs listes de jurés potentiels. En ce moment, elles le font pour les Cours d’Assises qui se tiendront entre 2022 et 2025. Concrètement, le bourgmestre tire au sort des chiffres. Imaginons qu’il tire au sort les chiffres 26 et 42 pour votre commune : si, aux dernières élections, votre numéro d’ordre au Registre des électeurs se termine pas 26 ou 42, vous êtes sur la liste.

Etre présent sur cette liste ne signifie cependant pas que vous deviendrez de facto juré d’assises. Encore faut-il être dans les conditions : avoir 28 et 65 ans, comprendre le français, savoir lire et écrire, ne pas avoir été condamné à plus de 4 mois de prison. Et puis il y a des métiers qui sont d’office exclus : les parlementaires, les hauts fonctionnaires, les magistrats. Ce tirage au sort doit être public, par conséquent, à cause du covid, beaucoup choisissent de le rendre public via internet. Une fois la liste établie, elle est transmise aux autorités provinciales qui la mettent à disposition de la justice.

Jusqu’à 25.000 d’amende si vous ne vous présentez pas

Si vous êtes sur cette liste, vous pouvez être tiré au sort et appelé pour composer le jury d’une Cour d'Assises. Il est obligatoire de se présenter mais possible de demander une dispense au Président de la Cour, qui peut l’accepter ou la refuser. Et vous pourriez aussi être récusé, si par exemple vous connaissez quelqu’un lié au dossier. Après avoir franchi toutes ces étapes, vous voilà donc juré. Pendant la durée du procès, vous devrez tout abandonner, y compris vos obligations professionnelles. Mais cela ne signifie pas que vous ne serez pas payé ! Votre employeur continuera à vous rémunérer et, ensuite, il sera remboursé par le Ministère de la Justice. En plus, vous toucherez une quarantaine d’euros par jour presté, ainsi que des frais de déplacement. En revanche, si vous ne vous présentez pas, l’amende peut aller jusqu’à 25.000 euros.