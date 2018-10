Contrôle fiscal en plein match de football à Braine-le-Comte: "Les clubs hennuyers doivent s'attendre à d'autres actions"

Des contrôleurs du SPF Finances et des policiers ont débarqué en plein match de football de Division 3 Amateurs entre le Stade Brainois et Saint-Symphorien, dimanche après-midi. Une action surprise à la demande de l’Auditorat du Travail du Hainaut.

Bénévoles, membres du staff et joueurs ont été interrogés sur leurs rémunérations à l’issue de la rencontre. Des joueurs ont été cueillis jusque dans les vestiaires, selon certains témoignages. Une méthode qui a suscité pas mal d’indignation sur place.

Des travailleurs non déclarés, un joueur en situation illégale

L’auditeur du Travail du Hainaut Charles-Eric Clesse révèle de son côté que l’opération a permis de mettre au jour plusieurs infractions. "Il y avait quatre travailleurs non déclarés du côté de Braine, en plus de leur manager, détaille-t-il. Au club de Saint-Symphorien, un joueur était en situation illégale." Les deux clubs doivent s’attendre à de solides amendes, environ 4800€ par infraction constatée.

Sur la méthode, l’Auditorat du Travail se défend : "On aurait pu arriver avant le début de la rencontre, ajoute M. Clesse. On ne l’a pas fait. On ne prévient pas quand on fait ce type de contrôles."

Les clubs de Braine et de Saint-Symphorien n’étaient pas spécialement dans le collimateur. Le contrôle de dimanche s’inscrivait en fait dans une vaste opération qui concerne tous les clubs de football de la province. "Les clubs du Hainaut doivent s’attendre à d’autres actions dans les prochaines semaines", prévient l’auditeur du Travail.