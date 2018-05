Consommation: le retour des bouteilles en verre

C'est une tendance que constatent les brasseurs: l'eau en bouteille en verre a plus de succès qu'avant. Le consommateur renonce de plus en plus fréquemment au plastique, pour des raisons écologiques, ou pour préserver sa santé: nombre de consommateurs développent en effet une méfiance à l'égard du plastique parce qu'ils craignent que d'en ingérer des résidus qui seraient présents dans l'eau.

Les chiffres de Fost Plus, l'organisme de recyclage, n'indiquent cependant pas pour l'instant une diminution du nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché, puis envoyées au recyclage. Dans les sacs bleus, on trouve une quinzaine de kilos de plastique, par an, par habitant. Le Belge recycle deux fois plus de verre: 30 kg par an par habitant.