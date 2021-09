Conséquence de la crise sanitaire : les institutions culturelles manquent de main-d’œuvre technique

Tout comme dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés, l’Horeca, le milieu de la culture doit faire face à une pénurie de travailleurs. Les ingénieurs du son, les spécialistes lumière et les régisseurs se font rares. Beaucoup d’entre eux ont réorienté leur carrière pendant la pandémie et les institutions culturelles ont du mal à retrouver des effectifs.

Ainsi, par exemple, à quelques heures à peine d’un week-end de concerts au Rockerill de Charleroi, Jean-Christophe Gobbe est soulagé. Il vient tout juste de trouver son ingénieur lumière : "On a eu du mal à trouver des gens mais finalement on y est arrivé mais ce sont des nouvelles personnes aussi qui intègrent nos équipes. Ça a été un moment de stress un petit peu quand même, on n’en dort plus par moments, mais voilà. Après une longue période, on a envie que tout soit parfait, que tout soit réglé pico bello pour accueillir les gens."

Des techniciens difficiles à trouver. C’est l’héritage du Covid et des confinements. Jean-Michel Vandeneynde le confirme aussi du côté du théâtre de l’Ancre à Charleroi : "Oui, il y a des gens ont dû, par nécessité de pouvoir continuer à manger, se réorienter et, après réflexion, il se sont dit qu’ils étaient beaucoup mieux dans cette nouvelle vie que dans le niveau de pénibilité qu’ils devaient accepter aussi pour faire leur travail et leur métier. J’ai prôné la création d’une école de techniciens à Charleroi il y a quelques années. Et je crois que ça reste d’autant plus d’actualité."

Et le casse-tête se renforce encore dans les tournées avec des techniciens formés sur des technologies de plus en plus complexes qu’il est difficile de garder plusieurs semaines au vu de la demande.