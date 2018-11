Conseil communal à Charleroi: passage de flambeau et hommage aux 25 élus sortants

Un conseil communal un peu particulier s'est tenu lundi soir à Charleroi. Pour 25 élus, c’était le dernier… puisque le 3 décembre, l’assemblée sera renouvelée. Ceux et celles qui sont sur le départ ont eu droit à un petit hommage.

"Pour ce soir, moi aussi j'ai accepté de répondre positivement à la demande du bourgmestre et de dire un petit mot aux collègues et amis du groupe MR…" L'exercice est plutôt inhabituel… Avec beaucoup d’émotion, la cdH Véronique Salvi qui vit son dernier conseil communal s’adresse à l’échevine sortante libérale Ornella Cencig : "C'est difficile pour moi d'exprimer mon ressenti (émotion)… travailleuse acharnée, loyale et fidèle, tu es une collègue exemplaire !"

Autre départ qui ne passe pas inaperçu, celui de l’écolo Luc Parmentier, conseiller communal depuis 18 ans et bien connu pour ses citations en séance (ndlr : en l'occurrence ici, Le Cid de Corneille quelque peu modifié pour la circonstance) : "Hommage, ô désespoir, ô élections ennemies… N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? (…) C'était une marque de fabrique, pour que les gens m'écoutent jusqu'à la fin. Généralement, ils étaient intéressés de connaître la petite citation du jour et de ce fait, écoutaient."

Dans un coin de la salle du conseil, côté public, un homme suit ces hommages avec attention. Il prend ses repères aussi. Il s’agit de Thomas Parmentier, futur échevin PS. "Je suis régulièrement le conseil communal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, on vient voir et dire "au revoir" à ceux et celles qui terminent leurs fonctions. C'est un peu un passage de flambeau…"

Un passage de flambeau avant la prestation des nouveaux échevins et conseillers communaux prévue ce 3 décembre.