Confirmation en appel d'une peine de prison infligée à un commerçant carolo pour fraude à la carte bancaire

La cour d'appel du Hainaut a confirmé, ce mardi, un jugement prononcé le 23 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi, qui avait condamné un commerçant carolo à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 30.000 euros pour fraude informatique.



Les policiers ont mis la main sur des individus spécialisés dans le vol de cartes bancaires. Ils utilisaient la technique du shoulder surfing, consistant à regarder le code opéré par une personne au distributeur de billets, en passant la tête au-dessus de l’épaule de la victime. L’un regarde pendant que l’autre distrait la victime, généralement une personne âgée.



L’enquête a permis de découvrir que ces cartes volées étaient utilisées dans le commerce du prévenu. Quarante-sept fraudes informatiques et vingt-quatre tentatives ont été retenues par le tribunal de première instance pour une confiscation de plus de 86.000 euros. Le juge avait souligné "la frénésie" avec laquelle ces cartes étaient utilisées.



La défense avait plaidé l’acquittement mais la cour a confirmé le jugement prononcé en première instance.