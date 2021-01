Confinement: pourquoi nos ados sont-ils en souffrance?

Ils sont adolescents, ils vont à l'école une semaine sur deux, ils ne font plus de sport. Beaucoup de jeunes ont en ce moment le moral dans les chaussettes. A quel point? Qu'est-ce qui les inquiète? Comment ont-ils vécu le confinement, l'école à la maison? A Mons, une école de devoirs accueillait avant le covid, une moyenne de vingt-cinq jeunes en même temps. La jauge est maintenant tombée à quinze. L'école de devoirs Reine Astrid a réalisé un petit sondage auprès de ses ados en leur demandant quelle couleur ils associeraient au confinement. Nicolas Meurisse, le coordinateur évoque quelques résultats de ce questionnaire: "quand vous voyez des couleurs qui apparaissent comme le gris, le noir, le rouge, c'est assez surprenant". Des couleurs pas très positives qui reflètent l'état d'esprit de nos ados. Certains, comme Maxime, semblent bien dans leurs baskets, mais pour d'autres, en particulier pour les ados qui ne sont en présentiel qu'une semaine sur deux, c'est plus compliqué. C'est le cas de Laurine: "c'est vrai que c'est dur parce que les profs ne sont pas là pour nous expliquer. Et après, la semaine où on est là, on a plein de contrôles et on doit aller au plus vite dans la matière", confie-t-elle.

La plupart de ces jeunes réclament un retour à temps-plein à l'école. Christophe a beaucoup de mal à travailler à la maison: "ce n'est pas évident de se concentrer parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un pour regarder si on travaille ou pour nous aider". Christophe le dit clairement: il se sent un peu abandonné.

Mais, être à la maison, ça peut aussi avoir des avantages indirects. Shireen, par exemple, profite plus souvent de la présence de son papa, en télétravail: "parfois il est en réunion et je ne peux pas tout le temps lui demander, mais sinon il répond à mes questions, et ça c'est chouette." Eléonore, elle, est encore en primaire, ce n'est pas l'école qui l'inquiète: "j'ai tout le temps peur que quelqu'un de ma famille ait le coronavirus. Je le vis mal". Seule issue pour ces jeunes en souffrance, la fin de cette épidémie. Mais ils en sont bien conscients, il va falloir patienter encore.