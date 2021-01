Confinement: les clubs de marche font de nombreux adeptes - © C. Legrand - RTBF

Ses fondateurs sont, eux-mêmes, surpris du succès qu'a rencontré leur initiative. "Il y a beaucoup plus de gens qu'avant", raconte Jean-Pierre", "on n'a plus que ça, il n'y a plus rien comme loisir", ajoute son épouse. "Même pas les restos, aller boire un café, donc les gens, forcément, se tournent vers ce qu'il y a à voir. La page Facebook ouverte par le couple a rassemblé 400 membres en très peu de temps. On observe d'ailleurs que, sur internet, les sites où on présente les beaux coins en Belgique prennent énormément d'ampleur". des sites sur lesquels les amateurs partagent leurs photos et leurs expériences.