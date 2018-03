Condamnés pour avoir détourné des camions de gravier à la CCB

Un ancien employé de la CCB à Gaurain condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir détourné des camions de graviers. 168 camions qui ont quitté l'entreprise via un petit "arrangement entre amis". Les 2 transporteurs qui étaient venus chercher les graviers pour faire leur parking écopent, l'un de 10 mois de prison avec sursis (et une amende de 1.200 euros); l'autre bénéficie de la suspension du prononcé. Plus de détails dans Nord Eclair