Compte tenu de la situation, le bilan 2020 est plutôt satisfaisant au Bois du Cazier de Marcinelle

Après plusieurs années de croissance, la fréquentation du Bois du Cazier a inévitablement affiché une nette diminution en 2020. En cause essentiellement : les trois mois de fermeture et l’interdiction encore plus longue de visites en groupes, qu’ils soient adultes ou scolaires. Mais à l’heure de tirer le bilan annuel, les responsables du site ont, malgré tout, quelques raisons de se réjouir.



D’abord, le public s’est avéré plus familial. Ainsi, si le nombre de visiteurs des espaces muséaux a chuté de moitié (15.696 personnes), les visiteurs individuels n’ont régressé que de 23%, soit plus qu’un maintien si on tient compte des deux périodes de confinement. Pendant les vacances estivales et le début de l’automne, le site marcinellois a pu bénéficier de l’effet " tourisme de proximité " pour le public familial " entre culture et nature " avec la découverte des terrils avoisinants. Par contre, la chute fut vertigineuse pour les groupes tant scolaires qu’adultes : 201 visites guidées contre 717 en 2019.



Deuxième constatation : la fréquentation des jeunes de moins de 18 ans et des étudiants a augmenté sur toute l’année. A l’inverse, les seniors ont été moins nombreux à fouler les pavés de l’ancien charbonnage. Les gestionnaires du site sont plutôt satisfaits par rapport à leur souci de perpétuer le devoir de mémoire du monde du travail auprès des plus jeunes.



Enfin, en ce qui concerne la provenance des visiteurs, le nombre d’étrangers a chuté de moitié pour ne plus représenter que 10% du public. Wallons, Bruxellois et Flamands ont comblé ce manque.