Communales: les listes d'ouvertures vous offrent votre campagne électorale

Des personnalités politiques issues de différents partis ? Des citoyens qui s'engagent dans la course aux élections ? Ce sont les listes d'ouverture. L'objectif est souvent de faire pencher la balance, en rassemblant un maximum d'électeurs. Différents partis et des citoyens, de prime abord, ça semble un peu compliqué à financer.

A l'origine, le financement des campagnes électorales, c'est un processus bien établi. Pour être bref, les candidats supportent eux-même leurs dépenses, dans la majorité des cas. Exception faite d'Ecolo et du PTB qui misent sur le collectif. Les candidats reçoivent, néanmoins, le soutien de leur section locale. "En fonction des enjeux stratégiques, les partis peuvent décider de financer un candidat plutôt qu'un autre" complète Serge Deruette, professeur en science politique à l'UMONS. Ce type de financement, ça fonctionne quand la liste est homogène. Les listes d'ouvertures, comme "Mons en mieux", "Be Frameries" et l'"Alternative Citoyenne" à Jurbise, sont des formations bien différentes.

Globalement les trois listes fonctionnent de cette manière: les partis politiques injectent de l'argent proportionnellement au nombre de leurs candidats présents sur la liste. Par exemple, à "Mons en mieux", il y a 30% de candidats MR, les libéraux apportent donc 30% du budget de la campagne. A Jurbise, le PS représente un tiers de la liste d'"Alternative Citoyenne", les socialistes paient un tiers de la note.

La campagne gratuite pour tous

Les fonds récoltés par les différents partis ne sont pas forcément redistribué strictement à un candidat de telle ou telle appartenance politique. Les trois listes ont pour principe de placer l'argent sur un compte commun. La campagne de base est assurée pour tous les candidats grâce à ce compte, même ceux de la société civile. Aucun apport de fonds propres n'est demandé a priori.

Petite particularité chez "Mons en mieux". La liste a levé plus de 5000€ grâce un crowdfunding (ndlr: financement participatif sur internet). L'action proposait aux citoyens de verser de l'argent pour la campagne en l'échange d'une contrepartie. Cela dit, on se rend vite compte en y regardant de plus près, que la plupart des donateurs sont en réalités des candidats et des personnalités proches du MR.

Rien n'empêche de mettre la main au porte feuille. Les candidats sont libres d'amener leurs propres fonds pour donner un coup de pouce à leur campagne.