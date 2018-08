Communales 2018 : vers une redistribution des cartes à Pecq

A Pecq, l’année 2012 a marqué la fin d’une mandature agitée. Une mandature où les invectives au conseil communal prenaient souvent le pas sur le débat constructif, avec à la clef, un climat délétère qui nuisait à la gestion quotidienne de la commune.

En 2018, la sérénité des débats semblait retrouvée à Pecq, une commune dirigée depuis six ans par une alliance entre le groupe GO - composé de cdH et de MR (8 sièges) - et le PS (4 sièges). Mais les apparences sont parfois trompeuses puisque l'échéance électorale a ravivé de vieilles rancunes. Au point que les cartes pourraient être sérieusement redistribuées à l'issue du 14 octobre.

Surprise : D'Haene et Demortier sur la même liste !

Après avoir longtemps hésité, le bourgmestre sortant Marc D'Haene a choisi de se représenter. Il poussera une liste GO emmenée par un nouveau venu Christian Catteau, un médecin pecquois. Plus étonnant, André Demortier, conseiller communal Oser et ennemi juré de Marc D'Haene, figurera également sur cette liste. Une association qui ne manque pas de piquant quand on sait qu'André Demortier a multiplié les plaintes à l'encontre du bourgmestre.

Comme rien n'est simple à Pecq, l'association D'Haene-Dumortier a entraîné le départ du MR du groupe GO. Le MR qui se présentera donc sous le nom "Pecq Autrement" en octobre. Agnés Vandendriessche, actuelle échevine, emmènera cette liste sur laquelle figurera également René Smette, le premier échevin actuel.

Partenaire de majorité d'un groupe GO qui a volé en éclats, le PS a changé de tête. La section locale a choisi Jonathan Ghilbert (31 ans) comme tête de liste pour le prochain scrutin communal. Le président du CPAS a obtenu la préférence sur l’échevin Aurélien Pierre pour conduire la destinée du parti à la rose à Pecq. Un liste PS qui avancera cette fois sous le nom "Actions".

Damien Delsoir de retour sur la scène politique

Dans l’opposition aussi, on s’offre un coup de jeune. Ecolo (2 sièges) misera sur son jeune conseiller Aurélien Brabant. Il conduira la liste poussée par l’autre conseiller Ecolo sortant Philippe Annecour. Les Verts pecquois qui ont poussé le lifting jusqu’à un changement de nom eux aussi. En octobre 2018, ils se présenteront aux élections sous l’étendard Community, une liste annoncée comme étant citoyenne.

Enfin, une cinquième liste sera aussi sur les bulletins de vote des Pecquois. Elle sera conduite par Damien Delsoir. Un ex-échevin de la commune de Pecq qui a décidé de revenir aux affaires. Le choix ne manquera donc pas à Pecq le 14 octobre...