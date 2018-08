Communales 2018: une deuxième liste sur le gong à Mont-de-l'Enclus

Dans certaines communes, les citoyens n'auront pas beaucoup le choix lors des élections communales d’octobre 2018. Au Mont-de-l'Enclus, on a longtemps cru qu'il n'y aurait qu'une seule liste en octobre, celle emmenée par le bourgmestre MR Jean-Pierre Bourdeaud’huy.

Dans cette petite commune de 3700 habitants, il n'y a plus que 2 conseillers de la liste d'opposition PS-cdH-Ecolo face à la majorité absolue MR. "Lors de cette mandature, notre liste a dû faire face à quelques coups durs. Des gens ont déménagé, d’autres ont fait défaut. Bref, je me suis retrouvé un peu seul, et je n’ai pas envie de connaître la même mésaventure lors de la prochaine mandature", déclarait Oscar Delcoigne, élu socialiste, à 4 mois des élections.