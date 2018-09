Communales 2018 : la fin de la majorité absolue du PS à Ath ?

Les élections du 14 octobre 2018 pourraient bien être celles de la fin de la majorité absolue du PS. Après avoir réalisé un score canon de 67,8% en 2000 - , le parti à la rose athois voit sa popularité s’éroder dans les urnes au fil des années. En 2012, il avait passé de justesse la barre des 50%, avant de décider d’ouvrir la porte de la majorité au MR.

Mais cette fois, le PS se présentera divisé devant l’électeur. Des socialistes, il y en aura évidemment sur le liste du PS emmenée par l’ex-bourgmestre de Chièvres Bruno Lefèbvre. Mais certains seront sur une nouvelle liste formée avec le cdH : la Liste Athoise. Et parmi ceux-là : le bourgmestre sortant Marc Duvivier.

Exclu du PS suite à des ennuis judiciaires – sa comparution devant le tribunal est programmée au lendemain des élections -, Marc Duvivier pourrait empêcher ses anciens camarades d’obtenir plus de 50% des suffrages. De quoi ouvrir le jeu au moment de former la future coalition. Le MR (emmené par Christophe Degand), Ecolo (conduit par Ronny Balcaen) voire Défi (avec Julien Laporte en tête de liste) décideront sans doute de la composition du futur collège communal. On voit en effet mal le PS et la Liste Athoise collaborer après le 14 octobre.

Se dirige-t-on vers une reconduction de l’attelage actuel PS-MR sans Marc Duvivier ? A moins qu’une solution à trois partis émerge ? L’issue de cette élection 2018 à Ath s’annonce très indécise.