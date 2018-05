Communales 2018: des élections avec une seule liste au Mont-de-l'Enclus ?

Dans cette petite commune de 3700 habitants, il n'y a plus que 2 conseillers de la liste d'opposition PS-cdH-Ecolo face à la majorité absolue MR. Et à un peu plus de 4 mois des élections, aucun n’entend se représenter. "Lors de cette mandature, notre liste a dû faire face à quelques coups durs, explique Oscar Delcoigne, élu socialiste. Des gens ont déménagé, d’autres ont fait défaut. Bref, je me suis retrouvé un peu seul, et je n’ai pas envie de connaître la même mésaventure lors de la prochaine mandature."

"Un désintérêt des Enclusiens pour la politique locale"

Dominique Depuydt (Ecolo) et Oscar Delcoigne (PS) ne sont pas candidats à leur propre succession pour l'instant. - © RTBF

L’autre conseiller Dominique Depuydt (Ecolo) ne prendra pas non plus l’initiative de lancer une liste, même s’il se dit prêt à soutenir une candidature alternative. "S’il n’y a pas de candidats et de gens qui se déclarent, il faut qu’il y ait une prise de conscience de la population, indique-t-il. Peut-être que les gens se rendront alors compte que la démocratie est en danger."

Pour les deux conseillers de l’opposition, s’il n’y a qu’une seule liste pour l’instant, c’est notamment parce qu’il y a un désintérêt des Enclusiens pour la politique locale. "50% des habitants sont néerlandophones et vivent avec la Flandre, reprend Dominique Depuydt. Peu de gens assistent au conseil communal et on a l’impression que la population est un peu endormie. Elle est assez satisfaite de la situation actuelle."