Comment un habit de Gille de Binche s'est-il retrouvé en Australie?

C'est une info surprenante qui nous emmène... en Australie! Là-bas, une dame a trouvé dans un magasin de seconde main un authentique habit de Gille de Binche. Elle a eu la bonne idée de le déposer à l'Ambassade de Belgique. Le journal la Dernière Heure a retrouvé les descendants des louageurs qui avaient confectionné le costume et qui l'ont identifié grâce aux initiales qui s'y trouvaient. L'ambassade et les petits-enfants du louageur essaient maintenant de retracer le parcours de cet habit et de savoir comment il a pu se retrouver au bout du monde. Il arrive que des personnes qui s'expatrient emportent avec eux un habit confectionné en guise de souvenir. C'est une des pistes explorées.