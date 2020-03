Comines-Warneton : la lutte contre le coronavirus en bande dessinée

Depuis le début du confinement, deux personnages de BD sont apparus sur le site de la commune , sa page facebook mais aussi dans les lieux publics. Leurs noms ? Poco, pour police Comines, et Vico, pour ville Comines. Ensemble, ils viennent expliquer en quatre cases les nouvelles règles liées au confinement ou les mesures à prendre pour se prémunir du virus.

Puis-je promener mon chien en période de confinement ? Comment agir pour me protéger du virus ? Que faire si je tombe malade ? Voilà autant de questions qui circulent en cette période particulière. Pour y répondre, il existe nombreux canaux d’informations. La Ville de Comines a, elle, misé sur l’originalité : la bande dessinée.

"L’idée était de répondre simplement aux questions les plus fréquentes des gens, explique la bourgmestre Alice Leeuwerck (MR). Car tout le monde n’a pas le réflexe d’aller lire l’information sur les sites officiels." C’est donc la bourgmestre, passionnée de BD, qui a pris les crayons pour réaliser cette campagne en collaboration avec le service communication de la ville.

Neuf visuels des aventures de "Vico et Poco contre le coronavirus" sont déjà dans les cartons et seront diffusés dans les prochains jours. "Ils répondent aussi à des questions très spécifiques à la réalité cominoise, comme celles liées à la frontière, les règles différentes en France et en Belgique...", précise Alice Leeuwerck. Les BD seront modifiées ou adaptées si les conditions du confinement devaient changer dans les prochains jours.