Comines-Warneton: l'échevin Freddy Baelen doit plus de 11.000 euros à son parti

L’échevin Freddy Baelen (Action – CDH) doit plus de 11.000 euros à son groupe, Action (étiqueté CDH), à Comines-Warneton. Il n’a plus payé ses cotisations depuis 2012.

"Je voulais voir les comptes pour savoir ce que l’on faisait des cotisations et on me l’a refusé", se justifie Freddy Baelen.

"C’est totalement faux", s’étrangle le président du parti et échevin Didier Vandeskelde. "Les comptes ont toujours été accessibles."

La situation s’est envenimée à l’approche de la présentation des cinq premiers candidats de la liste, il y a quelques mois, en vue des prochaines élections communales. "Tout a été décidé en catimini, entre la bourgmestre ff Marie-Eve Desbuquoit et le président Didier Vandeskelde. J’estime que je méritais d’avoir la seconde place mais on m’a proposé la quatrième place", glisse Freddy Baelen, qui avait réalisé le troisième score de la liste Action en 2012, derrière Gilbert Deleu et Marie-Eve Desbuquoit. "J’aurais payé les 11.000 euros si j’avais eu la deuxième place."

"Du chantage, voilà que ce c’était", lâche Didier Vandeskelde. "De toute façon, quatrième ou deuxième place, il devait payer ses cotisations comme tout le monde. On ne peut pas se présenter sur la liste si l’on n’est pas en ordre de cotisations."

Freddy Baelen garde finalement ses 11.000 euros qui auraient été bien utiles pour préparer la campagne du groupe Action. Il a même décidé de ne pas briguer la moindre place sur la liste. En même temps, s’il en voulait une, il aurait dû rendre l’argent.