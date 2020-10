Comines : des ados sauvent la vie d'un homme de 82 ans

Une histoire comme on aimerait en lire plus souvent en cette période un peu morose : des jeunes de 17 ans ont sauvé la vie d’un vieux monsieur, dans la rue. L’histoire s’est déroulée à Comines et c’est l’école "Le collège de la Lys" qui vient de la révéler sur les réseaux sociaux.

Quatre jeunes élèves de cette école sont tombés, en rue, sur un monsieur de 82 ans, visiblement en difficulté. Les jeunes de terminale ont aperçu le vieux monsieur près du collège, fin septembre. L’homme présentait les signes d’un malaise cardiaque. Les ados ont alors tout de suite eu la présence d’esprit de courir à l’école, alors qu’une des élèves restait près de la victime, les autres ont alerté le professeur de gymnastique, et emporté le défibrillateur.

Sur place, c’est l’enseignant qui va pratiquer le massage cardiaque, mais le sang-froid des élèves a clairement permis de sauver ce monsieur. Il est toujours à l’hôpital, mais il se rétablit ; les ados lui ont clairement sauvé la vie. Les médecins le qualifient d’ailleurs de miraculé.

C’est l’occasion de rappeler qu’en cas d’infarctus, les chances de survie diminuent selon les spécialistes de 10% chaque minute. Et même si on estime que 7 fois sur 10, un arrêt cardiaque survient devant un témoin, seulement 20% pratiquent les gestes qui sauvent.

Les quatre ados et leur prof recevront la médaille de la Citoyenneté de la Ville de Comines, dès que la crise sanitaire le permettra. En attendant, ils ont déjà toute la reconnaissance de la victime, de son épouse, de ses enfants et petits-enfants, qu’ils ont eu l’occasion de rencontrer.

Le collège de la Lys insiste d’ailleurs sur l’importance d’apprendre les gestes qui sauvent. Il précise qu’il a attribué deux heures par semaine à un professeur pour qu’il les enseigne aux élèves.