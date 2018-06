Colfontaine: dédoubler le ruisseau de l'Elwasmes pour éviter les inondations

Les habitants de Colfontaine, et en particulier du quartier de la Platinerie, ont régulièrement les pieds dans l’eau. Lors de fortes précipitations, le pertuis existant (canalisation qui contient le ruisseau de l’Elwasmes) en sous-sol n’est plus en mesure de contenir l’abondante quantité d’eau qui se déverse en quelques minutes. Conséquence, les égouts de la commune se voient largement sollicités, avant de déborder.

Pour y remédier, l’IDEA (Intercommunale de développement économique et d’aménagement) a débuté des travaux importants afin de dédoubler le pertuis. Concrètement, un nouveau pertuis d’une longueur de 850m et de 2,2m de diamètre sera construit en parallèle et connecté à celui existant afin d’augmenter la capacité.

Chiffré à 5,1 millions d’Euro, et financé par la SPGE (société publique de la gestion des eaux), les travaux devraient s’achever pour l’été 2019. Au départ du puits de 14 mètres de profondeur, un tunnelier creusera ce nouveau tunnel à la vitesse de 100 mètres par semaine.

Et même si les changements climatiques et l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation croissante restent à prévoir, ces travaux de prévention devraient offrir une certaine sérénité aux habitants de Colfontaine pour les prochaines années.