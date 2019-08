Coincé au milieu du grand large à Mons après un pari

C'était un simple pari. Mais il aurait pu lui coûter très cher. Un homme s'est retrouvé bloqué au milieu du grand large à Mons samedi soir vers 21h. Selon Sudpresse, il avait fait le pari avec des amis de nager jusqu'à la bouée-balise au centre du plan d'eau. Mais une fois arrivé sur place, l'épuisement l'empêchait de revenir et il risquait de tomber en hypothermie. Les pompiers de Mons et de La Louvière ont dû dégager d'importants moyens pour aller le rechercher à 60 mètres de la rive. Et pourtant, le nageur imprudent ne devra débourser un centime: les interventions des pompiers sont gratuites quand il s'agit de sauver une personne.

Rappelons qu'il est interdit de sa baigner dans le grand large à Mons.