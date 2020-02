Clown à l'hôpital: pourquoi pas vous?

Le séjour à l'hôpital, c'est très rarement un bon souvenir. Pour égayer le quotidien des enfants, une asbl recherche des bénévoles. L'association Hopiclown a organisé ce samedi 15 février à Mons un casting de clown. Elle en recherche une dizaine. Pour la présidente Annie Musé, il faut savoir animer, apporter de la joie aux enfants. Mais il faut surtout être fort psychologiquement. Les clowns doivent faire face à des situations parfois difficiles: "le costume nous donne une carapace qui nous aide à faire face, mais j'ai le souvenir de jeunes ados et de jeunes enfants en fin de vie... il a fallu faire face et les distraire d'une manière normale, aussi bien les parents que les enfants. Et dans ces cas-là, les parents aussi sont heureux de voir le clown arriver, ça leur donne une bouffée d'oxygène."

Si vous souhaitez postuler pour devenir clown, rendez vous sur le site: hopiclown.be