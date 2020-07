Clémence, atteinte de mucoviscidose, revit grâce à un nouveau médicament

C’est un témoignage plein d’espoir que l’on peut découvrir dans le Nord Eclair Tournai ce jeudi matin. Celui de Clémence Vandermeersch, une jeune Mouscronnoise atteinte de la mucoviscidose. Depuis le début du mois, elle teste un nouveau traitement. Et en quelques semaines à peine, les effets sont bénéfiques. Certes elle n’est pas guérie, mais elle a gagné en qualité de vie.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Ce jeudi matin, Nord Eclair s’est intéressé à une jeune Mouscronnoise atteinte de mucoviscidose, un article plein d’espoir. "Clémence Vandermeersch a la mucoviscidose depuis 20 ans. Elle se bat depuis 20 ans", explique Nicolas Rooze, journaliste au Nord Eclair. La jeune fille et sa famille sont bien connus dans la région de Mouscron car son papa et ses proches organisaient le "week-end muco". Il s’agit d’un gros événement qui a lieu chaque année à la Pentecôte et qui a pour but de récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. L’événement n’a évidemment pas eu lieu cette année à cause de la crise sanitaire.

Depuis le mois de juillet, la vie de la famille a changé. "Il y a quelques années, Clémence avait fait un prélèvement de foie, dans le but de pouvoir tester un nouveau médicament. Il y a quelques semaines, le médecin l’a appelée pour lui annoncer qu’elle pouvait y prétendre." Pour pouvoir tester ce nouveau traitement les malades devaient remplir une série de conditions. Clémence est parmi les 20 Belges choisis pour ce test. "Elle a commencé le traitement le 3 juillet dernier. Elle n’est bien sûr pas guérie. Mais elle peut mieux respirer, elle a plus d’énergie, plus d’appétit. Elle et ses proches sont vraiment ravis. Son père me disait, c’est comme s’ils avaient gagné au loto, car cela fait des années qu’ils se battent."

