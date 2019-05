Clarebout n'est plus prioritaire à Frameries: une bataille gagnée pour les riverains

Treize voix pour, sept contre. Le vote était secret, mais une majorité claire et nette s'est dégagée en défaveur de l'entreprise Clarebout. Mercredi matin, les administrateurs de l'intercommunale IDEA ont acté le retrait du droit de préférence de la société flamande. Les promoteurs de l'usine à frites et à chips ne sont par conséquent plus prioritaires pour les 16 hectares qu'ils convoitent à Frameries.

Le conseil d'administration a par ailleurs indiqué qu'il considérait le site de Frameries comme « inapproprié au développement du projet Clarebout ». La directrice générale d'IDEA est priée de poursuivre l'étude de sites alternatifs pour Clarebout. Devant le siège de l'intercommunale montoise, une trentaine de riverains ont accueilli cette décision avec soulagement. « On n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné une bataille », résume Florence Defourny, du comité Les Amis du Crachet.