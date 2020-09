"Cités propres" de La Sambrienne à Charleroi : pour créer des lieux de vie agréables

L’opération "Cités Propres" de la Sambrienne reprend du service à Charleroi. Le but est de mettre des conteneurs à la disposition des habitants des logements publics afin qu’ils puissent y jeter leurs encombrants. L’opération a été retardée à cause de la crise sanitaire mais, depuis fin août, elle a repris du service.



Vieux matelas, cartons, machines à pains, vaisselle, chaises : tout y passe. Les conteneurs reprennent tous les encombrants qui traînent chez les locataires de La Sambrienne.



L’opération "Cités propres" a lieu chaque année et c’est bien utile pour nettoyer les quartiers. Et cette dame espère aussi que cela changera le comportement de certains : "Il y a des gens qui sont sales. Quand je vois l’appartement là-bas. La Sambrienne vient presque tous les jours pour retirer toutes les saloperies qu’il y a là : des meubles, des sacs ménagers, de tout, de tout, de tout…"



L’opération " Cités Propres " existe depuis 2011. Créer des lieux de vie, c’est bien. Mais qu’ils restent propres, c’est encore mieux. Pour Olivier Coopmans, directeur technique de La Sambrienne, " On participe à une amélioration de la qualité de vie en évacuant aussi les déchets. L’année passée, nous avons récolté, dans le cadre de l’opération, 150 tonnes de déchets. Et quasiment 50% de ceux-ci ont été revalorisés par le biais de la ressourcerie du Val-de-Sambre."



Et pour ceux qui auraient des difficultés à aller déposer leurs encombrants dans les conteneurs, La Sambrienne peut s’en charger à domicile mais sur demande.