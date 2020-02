Cinq policiers soupçonnés d'une expédition punitive à Charleroi

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Charleroi contre cinq policiers soupçonnés d’avoir commis une expédition punitive contre un suspect à la suite d’un vol survenu durant le week-end au sein du commissariat de Charleroi, a indiqué le parquet. Une procédure interne a été lancée au sein de la police locale.



Un homme a été arrêté durant le week-end dans les rues de Charleroi pour trouble de l’ordre public et emmené au commissariat. Après avoir été privé de liberté durant quelques heures, l’homme a été libéré. Après cette libération, l’un des policiers en fonction a remarqué la disparition de son sac. Les images de caméras de surveillance ont été analysées, confirmant le vol du sac par l’homme libéré. En compagnie de deux membres du PSO (peloton de sécurisation de l’ordre public) et de deux policiers membres de la brigade canine, le policier lésé a interpellé le suspect en dehors des heures de service.



Un dossier pour le vol du sac a été mis à l’instruction au parquet de Charleroi. Le suspect a porté plainte pour violences policières, avec un certificat médical à l’appui et constatant des coups. Une enquête a été ouverte à la police judiciaire fédérale contre les cinq policiers, soupçonnés d’avoir commandité une expédition punitive.



Une procédure interne a été lancée au sein de la zone de police de Charleroi. Les cinq policiers ne sont pas, à l’heure actuelle, suspendus. "Mais cela pourrait être le cas si la procédure interne confirme la thèse d’une expédition punitive", a précisé un porte-parole de la zone de police de Charleroi.