Cinq personnes condamnées dans des dossiers de prostitution à Quévy, Leuze et Baugnies

Six personnes liées au milieu de la prostitution à Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et Quévy viennent d'être condamnés pour association criminelle active dans la prostitution. Le tribunal correctionnel de Tournai inflige 6 mois de prison avec sursis à l'ancienne patronne du bar l'Oasis à Baugnies, ainsi qu'à son mari, un Espagnol. Quatre autre intermédiaires, espagnols eux-aussi, écopent de diverses peines de prison. Parfois fermes. Tous écopent aussi d'amendes ou de confiscations de sommes allant jusqu'à 20.000 euros.

Selon Nord Eclair, l'enquête a révélé que les hôtesses des bars à champagne étaient recrutées en Espagne. Une centaine au total. Les enquêteurs en ont retrouvé 22 à l'Oasis à Baugnies, 17 à Quévy et 5 à Leuze-en-Hainaut.