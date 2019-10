Cinq nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Charleroi cet hiver

Pour ce que l’on désigne comme la saison d’hiver, l’aéroport de Charleroi, Brussels South Charleroi Airport, propose cinq nouvelles routes vers Israël, la Géorgie, l’Autriche, la Martinique ou la Guadeloupe.



Les compagnies Wizz Air et Ryanair poursuivent leur développement Charleroi avec l’ajout de voyages vers Koutaïssi et Tel Aviv.



De son côté, Laudamotion se posera officiellement sur le tarmac de Brussels South Charleroi Airport avec sa toute première route à destination de la capitale autrichienne, Vienne, six fois par semaine.



Enfin, passer l’hiver au soleil sera possible grâce aux premiers vols transatlantiques proposés depuis Charleroi. Le 7 décembre prochain, les Airbus A340 de la compagnie Air Belgium prendront leur envol à destination de la Martinique et de la Guadeloupe.