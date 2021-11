Cinq millions d’euros d’ici 2024 pour la sécurisation et la réfection de trottoirs à Charleroi

La Ville de Charleroi va consacrer deux millions d’euros dans les prochains mois pour la rénovation et la sécurisation de trottoirs, a-t-elle annoncé ce mardi. D’ici 2024, elle consacrera trois autres millions d’euros aux mêmes cheminements piétons présents sur son territoire.



De nombreux trottoirs carolos ont déjà été rénovés ces dernières années à la faveur de travaux de voiries menés de façade à façade. Pour autant, les besoins de réfection en la matière restaient très importants. C’est pourquoi la Ville de Charleroi a souhaité procéder via un plan de rénovation avec d’importants montants spécifiquement consacrés aux trottoirs de la métropole.



Selon la Ville, l’objectif d’un tel plan de rénovation est triple : assurer la sécurité des cheminements piétons, promouvoir les modes de déplacements doux et uniformiser les revêtements pour soigner le cadre de vie.



La priorité sera donnée aux trottoirs présents dans des lieux jugés stratégiques comme les écoles, les crèches, les maisons de repos et les centres sportifs. La Ville a également lancé une démarche de consultation citoyenne via les conseils consultatifs.



Le marché de travaux pour le montant de deux millions d’euros vient d’être attribué à une entreprise. Et le premier chantier est prévu pour le printemps 2022.