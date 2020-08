Cinq lieux "coups de cœur" à découvrir à Mons

Durant tout l’été, le Soir Mag propose de découvrir les chefs-lieux des provinces belges. Cette semaine, le magazine a fait étape à Mons. Au travers de cinq coups de cœur, la journaliste Ingrid Otto vous emmène dans la Cité du Doudou.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

L’été 2020 est un peu particulier avec la crise du Covid-19. Beaucoup d’entre vous ne partent pas en vacances. C’est donc l’occasion de redécouvrir la Belgique. Durant 11 semaines, le Soir Mag a ainsi choisi de vous faire découvrir les chefs-lieux des provinces belges. Cette semaine, le magazine fait étape à Mons. "J’ai choisi cinq lieux incontournables ou plutôt cinq coups de cœur car c’est très subjectif", explique Ingrid Otto, journaliste au Soir Mag. "C’est la collégiale Sainte-Waudru, le beffroi, le singe, la Grand-place et le port du Grand Large."

Le magazine vous propose d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de ces différents lieux et ce qu’il y a à voir. Au terme de la série sur les chefs-lieux, les lecteurs pourront élire les trois plus belles villes.

