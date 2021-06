Cinq grands classiques du cinéma à voir dans son auto à La Louvière dès ce 30 juin : En voiture Simone

"En voiture Simone", c’est le nom du drive-in cinéma organisé par le théâtre "Central" et qui s’installe dès ce mercredi soir sur le parking du Louvexpo à La Louvière. Cinq films, cinq classiques du septième art, sont à redécouvrir tous les soirs jusqu’à dimanche dans sa voiture. Des jeux et des animations sont prévus avant chaque séance pour patienter en attendant que la nuit tombe.



Les spectateurs seront accueillis par "Simone", alias la comédienne Fanny Hanciaux, qui nous a parlé de cette manifestation qui se veut, avant tout, festive : "C’est très simple : vous venez avec votre voiture et vous venez voir des films cultes. On commence avec ‘Retour vers le futur 2’, ensuite ‘La cité de la peur' le 1er juillet, puis ‘Shrek’ le 2, ‘Pretty woman’ le 3, et le 4 juillet, on termine avec ‘Fast and furious’. Et on recommencera la dernière semaine du mois d’août. C’est festif et c’est convivial. Et nous, avec toute l’équipe de Central, on avait envie de faire des animations, des quizz, de manger des barbes à papa et de déguster les petits plats des food trucks. Vous ne devez vous occuper de rien car nous on avait envie de faire la fête avec vous et de regarder des films avec vous. Alors, à chaque fois, il y aura des animations, des surprises et des jeux avant les projections : démonstration de skate avant ‘Retour vers le futur’ ; leçon pour apprendre à danser la carioca et se faire photographier sur le tapis rouge avant ‘La cité de la peur’. Avant le ‘Shrek’, il y aura un concours de rots et de pets pour les enfants avec fabrication de crottes de nez gluantes. ‘Pretty woman’, ce sera l’occasion de faire votre plus belle déclaration d’amour en direct. Et pour ‘Fast and furious’, il y aura un concours de belles voitures."



"En voiture Simone", ça commence donc ce mercredi 30 juin et c’est jusqu’à dimanche. Une autre session sera organisée fin août. Infos et réservation sur le site web de "Central" à La Louvière.