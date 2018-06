Cinq et sept ans de prison, en appel, pour une tentative de meurtre à Charleroi

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé, ce mercredi, des peines de sept et cinq ans de prison ferme à l'encontre de deux individus, l'un de nationalité libyenne et l'autre de nationalité algérienne. Ils ont été reconnus coupables d'un vol qualifié, de détention d'armes, de rébellion et d'une tentative de meurtre perpétrée le 16 juin 2017 à la rue du Mambourg à Charleroi. La cour réforme donc, en partie, le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi qui avait infligé sept ans de prison aux deux hommes.

Le 16 juin 2017, vers 08h30, Mohamed M., qui écope de la peine de sept ans, s'était présenté chez Sandra, son ex-compagne avec laquelle il a eu deux filles et qu'il soupçonnait d'être en relation avec un autre homme. C'est cet autre homme que Mohamed M. et Ohari B. ont ensuite agressé le même jour, dans un immeuble à appartements à la rue du Mambourg. La police avait été appelée vers 10h15 sur place, y trouvant un homme choqué, couvert de sang et présentant une large plaie près de la carotide. Il présentait aussi d'autres lésions sur son corps.

Une dame, depuis le troisième étage de l'immeuble, avait vu la victime être passée à tabac par les deux prévenus, armés d'un couteau et d'une batte de base-ball.

Vers 15h00, la police de Charleroi avait ensuite été appelée pour une tentative de vol à la rue des Sports, des faits également reprochés à l'Algérien Mohamed M. et au Libyen Ohari B. qui ont été interpellés quelques minutes plus tard après s'être débarrassés d'un sac.