Cinq ans de prison ferme pour un carjacking et un coup de couteau à Anderlues

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné un quinquagénaire cocaïnomane à cinq ans de prison ferme. Le 16 septembre 2017 à Anderlues, il avait tenté de carjacker le véhicule d'un sexagénaire pour se rendre chez son dealer. La victime avait reçu un coup de couteau en pleine poitrine au cours de l'agression.

Paul T., âgé de 51 ans, était sous l'influence de cocaïne lorsqu'il a voulu, ce jour-là, se rendre chez son dealer à Piéton. Il s'était attaqué à un automobiliste sur le parking de du magasin Aldi d'Anderlues, en lui portant de nombreux coups pour tenter de lui dérober ses clés. La victime était parvenue à remonter dans sa voiture et à démarrer, remarquant à cet instant qu'elle avait été poignardée au thorax, dans la région du coeur.

"Il s'est senti mourir", a plaidé Me Schonnartz, conseil de la partie civile. "Il a fait un malaise et sa voiture s'est arrêtée contre la barrière du parking. L'auteur en a profité pour revenir à la charge et tenter à nouveau de s'emparer du véhicule." Paul T. a finalement pris la fuite en faisant du stop.

Arrêté un mois plus tard, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Charleroi. "J'étais sous coke, comme tous les jours. En prison, je continue à fumer. Une condamnation ne changera rien", a-t-il banalisé.

Le parquet avait requis quatre ans de prison.