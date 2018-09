Cinéma: Mons et Tournai font le plein pour le marathon Harry Potter

Le public francophone a découvert Harry Potter il y a vingt ans. Certains ont suivi les aventures du plus célèbre des sorciers livre par livre, film après film, et plusieurs années s'écoulaient parfois entre deux épisodes. Ce weekend, c'est tout le contraire qui s'est produit à Mons et à Tournai. Les cinémas Imagix proposaient un marathon Harry Potter, soit l'entièreté de la série à s'avaler en deux jours à raison de quatre films par jour.

L'opération s'est révélée être un vif succès. A Mons, on comptabilise 1200 entrées sur le weekend. Le site de Tournai a accueilli mille visiteurs de son côté. Chaque complexe avait ouvert deux salles dédiées à ce marathon. Pendant les pauses, quelques surprises attendaient les spectateurs, comme un sandwich vert Serpentard, de la soupe à la citrouille ou encore la possibilité de se faire photographier sur la voie 9 3/4.

"Enfantin, puis sombre et adulte"

Mais ce sont avant tout les films qui intéressent ces fans. "On les connait par cœur, mais les voir au cinéma, c'est un peu différent", explique un jeune homme. "On est là juste pour la deuxième journée. Les quatre derniers épisodes, c'est ceux qu'on a vraiment préféré, donc on voulait voir ceux-là", précisent deux sœurs. Un couple explique le plaisir de voir évoluer les personnages et les acteurs au fil des films : "C'est un peu plus enfantin, les deux, trois premiers films. Après, ça devient plus sombre et adulte".

Quelques spectateurs portent même des vêtements issus du monde d'Harry Potter. Une jeune fille est habillée en collégienne de Poudlard. Elle porte l'écharpe verte de Serpentard : "C'est la maison à laquelle je m'identifie le plus et c'est important pour moi de le montrer."

De Harry aux animaux fantastiques

Après sept tomes et la pièce de théâtre "L'enfant maudit", il n'y aura pas d'autres livres sur Harry Potter. L'auteur J.K.Rowling a été claire là-dessus. Les fans se contenteront désormais de voir et de revoir les œuvres existantes... ou se plongeront dans les Animaux Fantastiques, une série de films tirée de l'univers d'Harry Potter. Le deuxième épisode sortira en Belgique le 14 novembre 2018.