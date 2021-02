Chimay et environs : une bourse pour encourager l’entrepreneuriat régional

Vous avez le projet de lancer une entreprise ou vous voulez développer une société existante dans la botte du Hainaut et il vous manque un petit coup de pouce pour le faire ? Vous avez peut-être l’opportunité de décrocher une bourse de 12.500 euros.



L’initiative s’appelle B.E.E.R. (Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en Ruralité) et elle émane de la Fondation Chimay-Wartoise qui veut attirer des talents et des idées dans le sud du Hainaut.



Philippe Chevremont est le coordinateur de cette opération et détaille l’appel aux candidatures : "C’est tout de même un appel à projets qui se veut assez sélectif. Donc, clairement, tout projet qui va rentrer dans le dispositif n’aura pas la bourse. Il faut le dire tout de suite car il y a une volonté, à travers la B.E.E.R., d’avoir une approche fort qualitative entre guillemets. Nous nous adressons aussi à deux grandes catégories de projets. D’une part, des projets qui s’inscrivent dans une économie en transition, notamment tous les aspects de la transition écologique et/ou dans l’innovation. Dans l’innovation au sens large. Pas question donc de ne privilégier que des projets à caractère technologique car on peut innover dans plein de domaines aujourd’hui. Et la bourse vise à soutenir les premières phases d’émergence qui peut être un projet amenant à une création d’entreprise mais aussi un projet de développement d’une entreprise qui est déjà existante."



La B.E.E.R. s’adresse aux entrepreneuses et entrepreneurs, en devenir ou confirmé.e.s, quelle que soit leur forme juridique de fonctionnement : personnes physiques, sociétés commerciales, asbl, etc. Le siège de l’activité ou de la future activité doit ou devra être situé dans une des treize communes suivantes : Chimay, Couvin, Momignies, Froidchapelle, Sivry-Rance, Viroinval, Beaumont, Cerfontaine, Philippeville, Doische, Florennes, Walcourt et Mettet.