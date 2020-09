Chièvres: les écoles de devoirs aussi touchées financièrement par la crise

La crise touche tous les secteurs et les petites ASBL ne sont pas épargnées. A Chièvres par exemple, L'ASBL Ciles qui aide les enfants à faire leurs devoirs rencontre des soucis financiers. Il manque 10.000 euros pour boucler le budget de l'année.

Esteban a 11 ans et il le dit lui-même: à cause du confinement, il a pris du retard en conjugaison: "Il y a des choses que j'ai oubliées, comme le subjonctif". Même chose pour Sarah, elle s'en sort moins bien avec son dictionnaire qu'avant: "je n'y arrive pas, il y a des mots que je trouve pas dans le dictionnaire". Sa maman le constate: la petite fille est moins rapide qu'avant le confinement: "Elle éprouve un petit peu plus de difficultés pour se remettre dans le rythme, de se souvenir de certaines choses".

Il manque 10.000 euros

Alors dans ce contexte, l'école des devoirs est plus que la bienvenue. Marie-Rose y est bénévole, et pour elle, cette école des devoirs, "c'est valoriser l'enfant, l'encourager, et qu'il se sente bien, qu'il apprenne et qu'il avance". Seulement, en ce qui concerne Ciles, il manque 10.000 euros pour boucler l'année. Un des principaux subsides a diminué de moité l'an dernier et la crise sanitaire a empêché l'asbl de faire rentrer de l'argent via des appels à l'aide, des actions, des activités. Alors, Isabelle Scrohen multiplie les appels aux dons: "on a interpellé autour de nous les mécènes, les organismes philanthropiques, le monde politique d'une part. Et on interpelle aussi le citoyen. Tout un chacun peut apporter une petite goutte d'eau mais comme on le sait, les petites gouttes d'eau peuvent rapidement remplir des rivières, voire des océans.

Ciles fête cette année ses 30 ans. Ses bénévoles espèrent encore que l'asbl pourra vivre (au moins) le double.