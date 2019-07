Cheval à l'agonie à Ogy (Lessines) : des associations s'insurgent

Dans un communiqué commun, plusieurs associations de défense des animaux dénoncent l’état de santé d’un cheval dans une prairie d’Ogy, dans l’entité de Lessines. Sur la photo, l’animal a la peau sur les os et il semble être à l’agonie. Selon ces associations, il appartiendrait à Pascal Delcourt, un marchand d’Ogy déjà condamné dans le passé pour des faits de maltraitance animale, et chez lequel une cinquantaine de chevaux maltraités avaient été saisis en 2016.

Les associations, parmi lesquelles "Le Rêve d’Aby", "Animaux en Péril" et "Opale", expliquent avoir dénoncé le cas à la police et à la cellule bien-être animal de la Région wallonne dimanche soir. Sans parvenir toutefois à faire bouger les choses. "Nous avons fait appel à un vétérinaire qui a constaté que l’euthanasie était la seule chose à faire, indique le communiqué. Mais la police ayant dû se rendre sur une autre intervention, plus aucune autorité n’était présente au moment du constat. Le vétérinaire n’avait donc pas le droit d’agir. Le lendemain matin, le cheval avait disparu."

Pointé du doigt, le bourgmestre de Lessines réplique

Animaux en Péril et les autres associations pressent le bourgmestre de Lessines Pascal De Handschutter d’agir. "Depuis le premier janvier 2019, le nouveau code wallon du bien-être animal lui donne le pouvoir de saisir un animal maltraité", indique Sophie Locatelli, vice-présidente de l’association basée à Meslin-l’Evêque. "Le problème, c’est qu’il n’agit pas."

Contacté, Pascal De Hanschutter réfute les accusations. "Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai demandé à un vétérinaire indépendant d’aller vérifier l’état de santé d’un cheval appartenant à M. Delcourt, explique-t-il. Mais ce vétérinaire n’a pas constaté de signes de maltraitances dans son rapport. Et sans cela, il m’est impossible d’ordonner la saisie d’un animal. Si je voulais verser dans le populisme, j’ordonnerais la saisie d’animaux. Mais, sans preuve, ma décision serait de toute façon cassée par le Conseil d’Etat."

Le bourgmestre de Lessines se dit donc impuissant face à la situation. Il précise avoir demandé à la police une surveillance accrue des prairies de Pascal Delcourt pour éviter d’autres cas comme celui dénoncé par les associations de défense des animaux.