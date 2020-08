Châtelet : toujours aucune nouvelle de Rosa Bissa disparue le 14 août

On n’a toujours retrouvé aucune trace de Rosa Bissa disparue depuis le 14 août à Châtelet. Pour une raison inconnue, cette dame de 89 ans a quitté sa maison de repos, la résidence " Notre-Dame de Bonne-Espérance ", place Jean Guyot.



De nombreuses battues ont pourtant été organisées très vite dès la nouvelle de la disparition. Des bénévoles et des policiers, appuyés par la présence d’un hélicoptère, ont ainsi cherché, en vain, la disparue. La semaine dernière, c’est la protection civile qui a mené des recherches sur les berges et dans la Sambre toute proche mais sans résultat.



L’image de Rosa Bissa s’affiche aujourd’hui partout sur les réseaux sociaux mais aussi en rue, sur les façades des commerces et des habitations de la région.



Après dix jours de disparition, la famille craint le pire mais maintient son appel à la vigilance de chacun dans l’espoir de retrouver l’octogénaire.



Pour rappel, au moment de sa disparition, la petite dame aux cheveux courts et gris portait une blouse et un pantalon noirs.



Toute information peut être communiquée à la police au numéro de téléphone gratuit 0800 30.300.