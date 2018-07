Châtelet : des dizaines de milliers de gobelets plastiques en moins pour la plaine de jeux estivale!

40.000. C'est le nombre de gobelets en plastique jetés chaque année lors de la plaine estivale à Châtelet. Ce ne sera plus le cas cet été. Le zéro déchet s'invite à la cantine.

La cheffe cuisinière et les moniteurs sont aux manettes de la gestion des stocks et de la distribution des gobelets. Ils travaillent en collaboration avec Eco-cup, la société qui fournit et s'occupe de nettoyer les gobelets.

En outre, le projet comporte un volet pédagogique : "Les enfants étaient conscients que beaucoup de gobelets traînaient sur la plaine. Cette année, on les a conscientisés. On leur a expliqué le comment du pourquoi. Les enfants et les moniteurs jouent le jeu", explique Olivier Dehoux, le directeur de la plaine.

C'est un premier pas dans la réduction de l'empreinte écologique des activités d'été. Y'en aura-t-il d'autres ? Olivier Dehoux poursuit : "Chez nous, avant, c'était le tout plastique, donc c'est déjà une révolution. Cette année, on a commencé avec les gobelets. Il faut savoir que ça demande plus de temps et plus de travail que les gobelets jetables parce qu'il y a toute une logistique derrière. Mais ce qu'on voudrait faire l'année prochaine, c'est de faire la même chose pour tout ce qui est couverts, assiettes et compagnie."

Cette initiative émane de l'éco-team de la Ville de Châtelet. Zahar Sperandii, conseillère en environnement : "On essaie d'inciter un maximum les enfants à utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles jetables. Cette année-ci, on voudrait économiser entre 30 et 35.000 gobelets. Chaque semaine, on va réutiliser 10.000 gobelets qui seront lavés. C'est vraiment une édition pilote."

Les 250 enfants présents chaque jour poursuivront leurs efforts jusqu'au 10 août.