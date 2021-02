Charleroi ville haute: nouvelles modifications de la circulation automobile dès ce jeudi 25 février

Après la fermeture du tunnel Roullier le 1er février dernier, les travaux de rénovation des espaces publics démarrent ce jeudi 25 février. Concrètement, cela signifie que le boulevard Jacques Bertrand (à partir de l’Eden) sera mis en sens de circulation unique dans le sens montant. La réalisation de la chaussée s’opérera en deux sous-phases pour maintenir une circulation en permanence. Et puis, autre conséquence : la rue de la Régence sera fermée à la circulation à partir de la place Charles II pour toute la durée des travaux opérés dans cette artère.



Depuis plusieurs semaines, des dépliants d’information, courriers d’entreprise, ainsi qu’une première gazette de chantier ont été distribués aux riverains, aux commerçants et institutions du périmètre concerné afin d’informer ceux-ci de la date de démarrage ainsi que des modalités et démarches pour les questions pratiques liées notamment à la mobilité et au stationnement.



Une attention particulière sera accordée aux accès piétons et la gestion quotidienne des livraisons ainsi que les évacuations de déchets sera optimisée. Des parcours balisés et sécurisés seront mis en place sur tous les axes du chantier pour les cyclistes et les piétons.



Pour éviter au maximum la zone de travaux, la Ville de Charleroi tient à rappeler toutes les options possibles en termes de mobilité :

De nombreuses lignes de bus, de tram et de métros avec trois parkings à Soleilmont, à Gosselies et à Jumet

De nombreuses liaisons SNCB via la gare de Charleroi Sud avec accès à la ville haute par le métro ou le city bus

À pied, à vélo, ou tout autre moyen de mobilité douce.