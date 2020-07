Charleroi, ville de l'insécurité ? Pas si sûr !

C’est un fait indéniable, le Pays de Charleroi n’a pas une bonne réputation hors de ses frontières. Mais entre réputation et factualité, il n’y a qu’un pas. Jean van Kasteel, journaliste à La DH Charleroi, s’est donc penché sur la question, Charleroi : y est-on vraiment en insécurité ?

"Nous nous sommes intéressés au lien qu’il peut y avoir entre sécurité factuelle et sentiment d’insécurité" détaille Jean van Kasteel, journaliste à La DH Charleroi. "Une étude de la police fédérale montre que le sentiment d’insécurité à Charleroi est en baisse. Un chiffre intéressant est le ratio entre le nombre de crimes commis et le nombre de Carolos. On arrive à 0,5%, soit le même nombre qu’à Mons. Namur arrive à 0,3% et Liège à 1,1% ! Comme quoi Charleroi n’est pas objectivement la ville de l’insécurité."

Le sentiment d’insécurité existe toutefois chez les Carolos. "Cela peut venir de plusieurs facteurs. Le sentiment d’insécurité dans les années 2000 qui reste fort présent dans l’esprit des gens même s’il n’existe plus vraiment. Les affaires politiques, la propreté, l’état des routes ou des bâtiments, sont d’autres facteurs. Pourtant, tout est en train de s’améliorer. Il suffit de faire un tour en ville pour découvrir la place verte, le Nouveau Centre commercial, les quais ou encore les observer les nombreuses oeuvres d’artistes pour se rendre compte que ça bouge dans le bon sens."

