Charleroi ville basse : le quartier du triangle entame aussi sa transformation

Après de nombreuses années de délaissement voire d’abandon, le quartier dit " du triangle ", à la ville basse de Charleroi, a commencé sa mue avec la démolition progressive des anciennes maisons et commerces. Le triangle a été pendant des années le poumon de la Ville Basse car tous les navetteurs venant de la gare du sud y passaient pour rejoindre le centre-ville par la rue du collège. Les commerçants qui ont fait les belles heures de ce quartier regardent, avec une certaine nostalgie, la transformation de celui-ci.



Saadi, le marchand de cuir qui a gardé son magasin, se réjouit du début des travaux : "Ca a été l’abandon pendant des années et maintenant ça va aller beaucoup mieux. Surtout depuis qu’ils ont fait le piétonnier et que les voitures ne peuvent pas rester plus que vingt minutes."



Saadi vient de croiser Luca Cesari, l'ancien gestionnaire de La Grignote, le commerce le plus connu du quartier aujourd'hui en démolition, un snack qui pendant 15 ans a accueilli plus de 1.000 Carolos par jour. Cesari est nostalgique mais confiant dans la renaissance du quartier : "J’espère qu’il va renaître car ça fait quatre ou cinq ans qu’il est à l’abandon. Le fait que Rive Gauche ait ouvert, on a un peu décentré le passage vers le centre-ville. Avant on sortait de la gare, on prenait la place Buisset puis la rue du collège et il y avait un flux continu de dizaines de milliers de personnes tous les jours et ça fonctionnait très bien. Pour que ce quartier revive, il faut ramener les gens qui habitent sur place. Et il faut surtout avoir des commerces, des petits commerces de proximité et artisanaux par exemple. Il y a plein de choses à faire mais il faudra du temps."



En tous cas, il faudra encore attendre deux ans avant de voir les travaux se terminer. L'ancien cinéma Coliseum deviendra un complexe commercial. L'ancienne Grignote et le restaurant l'Hippopotame accueilleront des commerces et environ 60 logements.