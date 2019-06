Charleroi va vivre sa désormais célèbre brocante des quais ce weekend

La Brocante des Quais est de retour ce week-end des 22 et 23 juin 2019 à Charleroi. Il s’agira plus que jamais d’un grand événement festif et familial couplé à la fête de la musique. Depuis l’an dernier, l’organisation de la brocante des quais a été revue. Et la nouvelle équipe organisatrice a des idées qu’elle met en pratique comme, notamment, une boucle tracée au cœur de la Ville Basse de Charleroi.



Jean Yves Wargnies, co-organisateur de l’événement, évoque la philosophie de l’événement : "En fait, ce que l’on aimerait retrouver c’est l’esprit de la brocante d’antan. A savoir l’intérêt pour les choses rares, les objets que l’on peut trouver chez les antiquaires mais aussi chez monsieur et madame tout-le-monde qui décident de vider leur garage avec des vieux outils et des choses qui peuvent être réutilisées et rachetées à moindres frais. Donc ça c’est intéressant pour tout le monde. Moi ce qui m’intéresse au travers de cet événement, c’est de fédérer tout le monde. On veut que les commerçants en profitent parce qu’il y a du passage et que ce n’est pas tous les week-ends qu’il y a 100.000 personnes à Charleroi. Donc il faut que ça profite à tout le monde. Donc si un commerçant a envie d’exposer devant chez lui, il est normal qu’on lui laisse la priorité. Le parcours est vraiment constitué par une boucle qui part des quais et qui passe par la rue du Commerce et la rue du Collège, qui rejoint le village Food Trucks sur le boulevard Tirou, la place verte avec aussi des chalets et des découvertes culinaires, des boissons et la scène d’animation de Vivacité. Et puis on passe dans la rue de Marcinelle où les commerçants vont ouvrir leur terrasse et vous proposer leurs produits. Et puis on peut revenir via la rue des ateliers vers les quais et comme ça terminer cette boucle qui est une petite promenade sympathique le samedi et le dimanche en famille."



La Brocante des Quais, c’est tout ce week-end à Charleroi. Samedi à partir de midi jusqu’aux concerts du soir. Et dimanche de 12 à 20h. Toutes les infos se trouvent sur le site web de l’organisation.