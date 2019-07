Charleroi : une washmobile permet aux sans-abris de laver leur linge

Vous l’avez peut-être déjà vue circuler dans les rues de Charleroi : depuis quelques semaines, une washmobile a fait son apparition. C’est une camionnette qui permet aux sans-abris de laver et sécher leur linge. Nous sommes allés à leur rencontre, place du Nord.



2 machines à laver et 2 sèche-linge tournent dans la camionnette. A côté, une dizaine de sans-abris profitent de l’attente pour prendre un café ensemble. Gérard, 61 ans, est un habitué : "Je viens tous les mercredis. Quand vous passez dans la rue et que les gens vous regardent parce que vous sentez mauvais, ce n’est franchement pas amusant. Et puis, si on doit se présenter à un bureau, que ce soit au CPAS ou pour une demande de logement, c’est important d’être propre."

Un moment de convivialité et de partage

L’occasion aussi de sortir de la solitude de la rue pour Samuel, 38 ans. "C’est un moment de convivialité. Pendant que notre lessive tourne, on partage un café, un coca et on échange entre nous quelques heures. Après, chacun fait son chemin mais c’est l’occasion de voir d’autres personnes."

Une initiative que l’on doit à l’ASBL Formidable. "On organise régulièrement des activités pour améliorer le quotidien des sans-abris", nous explique le responsable de l’ASBL, Faysal Abarkan, "et en discutant avec eux, on s’est rendu compte qu’il manquait d’infrastructures pour permettre à tous d’avoir des vêtements propres et retrouver par la même occasion une dignité humaine tout en profitant d’un moment de bien-être."



Prochaine étape, équiper la washmobile de douches. L’association est d’ailleurs à la recherche de sponsors pour mener à bien son projet.